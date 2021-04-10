США могут спровоцировать Украину на возобновление конфликта в Донбассе. Но почти любое обострение на Украине заканчивалось не в пользу либеральной демократии и западного блока. Об этом рассказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Обострение отношений РФ и США грозит Украине территориальными потерями © РИА Новости, Нина Зотина

«Особенно нагнетать ситуацию вокруг Украины очень опасно на фоне одновременного давления на «Северный поток-2», поскольку он сейчас фактически уже не зависит ни от каких западных партнёров. Если он будет достроен, то будет достроен как-то так, что никакие западные партнёры уже не смогут отозвать своё технологическое участие, потому что оно уже отозвано. В этой ситуации перекрытие транзита через Украину, хотя бы временно, вполне возможно», — указал Дробницкий.

Политолог добавил, что одним из направлений действий западного блока против Москвы, несомненно, станет постсоветское пространство, где их без Украины хватает стран, которые могли бы стать плацдармом против России.

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