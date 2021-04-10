Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав министерств иностранных дел и Минобороны. Об этом 10 апреля заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

Рябков объяснил, каких действий РФ ждет от США в связи с ситуацией на Украине © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По его словам, добавить к той информации, которую «передали американским коллегам в ходе упомянутых контактов, а также распространили по сети связи ОБСЕ, нечего».

Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США «взаимодействуют» с РФ на разных уровнях. По ее словам, ранее состоялся разговор на уровне минобороны, «также телефонный звонок совершил госсекретарь США» Энтони Блинкен.

В последние недели в Вашингтоне участились заявления об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения.