«Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме. <…> На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится, контакты, которые прошли уже примерно 7-10 дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям», — отметил Рябков.
По его словам, добавить к той информации, которую «передали американским коллегам в ходе упомянутых контактов, а также распространили по сети связи ОБСЕ, нечего».
Накануне в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США «взаимодействуют» с РФ на разных уровнях. По ее словам, ранее состоялся разговор на уровне минобороны, «также телефонный звонок совершил госсекретарь США» Энтони Блинкен.
В последние недели в Вашингтоне участились заявления об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения.