Пока украинская армия побеждает только в своих пропагандистских речах, а о котлах и поражениях предпочитает не вспоминать. Об этом рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру

Мирошник: Киев осознал, что Путин «отжал» у них «европейских стратегических партнеров» © РИА Новости, Алексей Куденко Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

«Пропагандистская машина «Украина» сейчас со всем усердием работает над оболваниванием украинцев, и чем дальше они от линии соприкосновения, тем «боевой дух» выше. На Галичине и на границе с Польшей он аж зашкаливает от уровня ура-патриотизма, потому что там верят, что до них не дойдёт. Я бы не был столь категоричен!», — указал эксперт.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому кажется, что «маленькая победоносная война» решила бы все его внутренние проблемы, но эта война явно не будет для Киева «маленькой и победоносной», подчеркнул дипломат.

Мирошник напомнил, что в 2014 и 2015 годах ВСУ получили жёсткий отпор с котлами и огромными потерями от разрозненных и только собранных боевых подразделений ЛНР и ДНР, а сегодня у республик полноценные армии, укомплектованные, обученные и обстрелянные, имеющие семилетний боевой опыт.

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