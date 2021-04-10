В Киеве задержали нетрезвого мужчину, который гулял по улице с двумя змеями на шее и запугивал прохожих. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны в своей Facebook-группе

Запад Украины заполонили ядовитые змеи © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

В министерстве отметили, что низкая температура воздуха могла негативно повлиять на здоровье змей, они вели себя беспокойно, «что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля».

«Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи — также не сказал, потому патрульные мужчину задержали и доставили в райотдел», — уточнили в полиции.

Змей передали организации, которая занимается правами животных, чтобы они их осмотрели и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым приют.

На нарушителя инспекторы составили протоколы по статьям о жестоком обращении с животными и появлении в общественных местах в нетрезвом виде.