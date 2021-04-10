«Вызовы, поступающие в патрульную полицию Украины, очень разные. Настолько разные, что порой даже не ожидаешь таких ситуаций. Вот как эта — вчера (в пятницу — ред.) столичные патрульные искали приют для двух змей, с которыми нетрезвый и агрессивный мужчина разгуливал по городу, чем не на шутку напугал прохожих. Заметили мужчину с пресмыкающимися на шее на улице Клавдиевской. Он цеплялся к людям и они вызвали полицию», — отметили силовики.
В министерстве отметили, что низкая температура воздуха могла негативно повлиять на здоровье змей, они вели себя беспокойно, «что, скорее всего, заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля».
«Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи — также не сказал, потому патрульные мужчину задержали и доставили в райотдел», — уточнили в полиции.
Змей передали организации, которая занимается правами животных, чтобы они их осмотрели и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым приют.
На нарушителя инспекторы составили протоколы по статьям о жестоком обращении с животными и появлении в общественных местах в нетрезвом виде.