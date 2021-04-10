Вооружённый конфликт между Украиной, управляемой ныне крайними националистами, и Россией был бы очень на руку не только Америке, но и Западу в целом. Сценарий такого конфликта поначалу будет похож на войну «08.08.08» в Южной Осетии. Об этом рассказал главный редактор польского сайта «Страйк» Мачей Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру

Мачей Вишнёвский: Украине необходима абсолютная, безусловная и безжалостная смена элит © Facebook, Maciej Wiśniowski Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Эксперт считает, что украинские войска, пользуясь преимуществом в живой силе и технике, дойдут до первого большого города — скорее всего, до Донецка, там начнётся резня, и Россия не будет иметь иного выхода, кроме как всеми своими силами вмешаться и принудить Украину к миру, как это произошло в 2008 году с Грузией.

«В результате киевские власти будут заменены на людей, настроенных на сотрудничество с Россией, и значительная часть Украины, говоря упрощённо, окажется под контролем Москвы. Потому что Россия не сможет остановиться на границах Донецкой и Луганской народных республик и не пойти дальше в проведении этой военно-политической операции. С другой стороны, для России нет абсолютно никакого смысла идти до западной границы нынешней Украины — достаточно сменить власть в Киеве», — полагает Вишнёвский.

В итоге произойдёт то, что было целью Запада с самого начала конфликта на Донбассе, потому что такое развитие событий позволит вычеркнуть Россию из списка «цивилизованных стран», отключить её от системы SWIFT и интернета, указал публицист.

Собеседник издания очень боится такого сценария, потому что в результате мир поделится на две части, разделённые уже не «железным», а «стальным занавесом».

Полный текст интервью можно прочитать здесь.