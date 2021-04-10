«Участники акции протеста попытались перекрыть движение вокруг площади, но полиция не дала им этого сделать, а двоих наиболее активных даже задержали и доставили в Шевченковский отдел полиции. Вслед за ними выручать товарищей отправились и другие участники акции», — говорится в материале.
Организаторы антитарифного митинга запланировали акцию протеста на 11.00. В это же время планировалось возложение цветов к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Официальные лица возложили цветы немного раньше запланированного времени.
С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (почти 20 рублей) за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.