Митинг против повышения тарифов на ЖКХ прошел в Одессе, полиция задержала двоих протестующих. Об этом 10 апреля сообщает «Таймер»

Марунич: Власти Украины игнорируют нарастающие долги за ЖКХ © РИА Новости, Нина Зотина

Организаторы антитарифного митинга запланировали акцию протеста на 11.00. В это же время планировалось возложение цветов к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Официальные лица возложили цветы немного раньше запланированного времени.

С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны (почти 20 рублей) за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.