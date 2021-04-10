В республиках Донбасса создали полноценные армии. Причем по численности и технической оснащенности вооруженные силы ДНР сопоставимы с украинскими. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

Эксперт отметил, что соотношение вооруженных сил примерно 1 к 1,5 в пользу Украины, и в таких условиях Украине наступать опасно, так как риск поражения очень велик.

«Моральный дух высочайший. Тактическая выучка у рядового и командного состава достаточно высока, выше, чем на Украине, потому что там не призывники, а добровольцы, многие из них ветераны других войн. Выучка оперативного звена, может быть, ниже, чем у украинцев», — констатировал Сивков.

По его словам, с точки зрения насыщенности боевой техникой армии республик уступают в наличии средств разведки, в том числе беспилотников, но у них на вооружении есть хорошие средства противовоздушной обороны советских времен — «Стрела 10», «Оса».

Авиации у Украины немного, поэтому за счет такого баланса большой роли она играть не будет, заключил собеседник издания.

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