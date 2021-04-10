«Украина настроена на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины», — сказал Таран.
По его словам, события последних двух недель свидетельствует о необходимости увеличить совместные усилия военных и дипломатов как на Украине, так и на международной арене.
«Прежде всего, это касается усиления санкционного режима против РФ, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности, в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах», — заявил Таран.
Он полагает, что наиболее действенным механизмом донесения до Москвы позиции международного сообщества по Украине является «ускорение исполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в альянсе».
Таран добавил, что первоочередным приоритетом украинского политического руководства является получение плана действия по членству в НАТО в нынешнем году.