Министр обороны Украины Андрей Таран 10 апреля заявил о необходимости урегулирования конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем, передает «Интерфакс»

Украинские военные массово бегут из Донбасса - ДНР © пресс-служба ВСУ

По его словам, события последних двух недель свидетельствует о необходимости увеличить совместные усилия военных и дипломатов как на Украине, так и на международной арене.

«Прежде всего, это касается усиления санкционного режима против РФ, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности, в районе Черного моря, а также согласованных действий наших дипломатов на всех международных платформах», — заявил Таран.

Он полагает, что наиболее действенным механизмом донесения до Москвы позиции международного сообщества по Украине является «ускорение исполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно нашего членства в альянсе».

Таран добавил, что первоочередным приоритетом украинского политического руководства является получение плана действия по членству в НАТО в нынешнем году.

