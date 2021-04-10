Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».
Эксперт отметил, что боевой опыт есть у командного состава, но этот опыт будет изменен, потому что они прошли подготовку у американских инструкторов.
«Второе — это моральный дух. Он хоть и повыше, чем был в 2014-м, но не принципиально. Преимущество Украины в количестве современной боевой техники. У них есть ряд систем, позволяющих вести контрбатарейную борьбу», — указал Сивков.
По его мнению, вероятность втягивания НАТО в конфликт на стороне Украины крайне мала, поскольку альянс не решился на конфликт с Россией, когда она была значительно слабее, а теперь не решится тем более.
Скорее всего, Запад может подтолкнуть Владимира Зеленского на эту войну, чтобы опять заговорить о российской угрозе, а затем они его бросят, как бросили в свое время Михаила Саакашвили, заключил собеседник издания.
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