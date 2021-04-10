Сейчас Вооруженные силы Украины по большей части состоят из призывников, а не из контрактников, и соответствующего боевого опыта они не имеют. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

Эксперт отметил, что боевой опыт есть у командного состава, но этот опыт будет изменен, потому что они прошли подготовку у американских инструкторов.

«Второе — это моральный дух. Он хоть и повыше, чем был в 2014-м, но не принципиально. Преимущество Украины в количестве современной боевой техники. У них есть ряд систем, позволяющих вести контрбатарейную борьбу», — указал Сивков.

По его мнению, вероятность втягивания НАТО в конфликт на стороне Украины крайне мала, поскольку альянс не решился на конфликт с Россией, когда она была значительно слабее, а теперь не решится тем более.

Скорее всего, Запад может подтолкнуть Владимира Зеленского на эту войну, чтобы опять заговорить о российской угрозе, а затем они его бросят, как бросили в свое время Михаила Саакашвили, заключил собеседник издания.

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