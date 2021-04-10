Эксперт уточнил, что серьезная эскалация в Донбассе, которая сегодня вполне вероятна, чревата обострением ситуации и на этом направлении для Белоруссии.
«Уровень защиты границы достаточно серьезен. Беларусь предпринимала шаги по укреплению границы после 2014 года. Вопрос состоит в том, какой уровень угроз возможен. Если речь пойдет об угрозе масштабного бандитского проникновения — это одно, диверсионные акты — это другое, а если само украинское государство решит агрессивно действовать в отношении Беларуси — это третье», — рассуждает Дзермант.
Украинские радикалы могут проникать через границу в целях каких-то диверсионных действий, но пока белорусские спецслужбы с этим справляются, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.