Для существующего уровня угроз на украинском направлении Белоруссия подготовлена. Но ситуация может резко ухудшиться, и тогда понадобятся дополнительные усилия, в том числе вместе с Россией. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Как Минск обеспечивает Киев нефтепродуктами © Facebook, ОАО "Мозырский НПЗ"

«Уровень защиты границы достаточно серьезен. Беларусь предпринимала шаги по укреплению границы после 2014 года. Вопрос состоит в том, какой уровень угроз возможен. Если речь пойдет об угрозе масштабного бандитского проникновения — это одно, диверсионные акты — это другое, а если само украинское государство решит агрессивно действовать в отношении Беларуси — это третье», — рассуждает Дзермант.

Украинские радикалы могут проникать через границу в целях каких-то диверсионных действий, но пока белорусские спецслужбы с этим справляются, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.