Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.
Все зависит от того, насколько быстро и успешно Россия сможет нейтрализовать эти намерения украинской стороны, и какие будут потери сторон, указал эксперт.
«Но, думаю, что расчет идет на то, чтобы применить максимально жесткие санкции», — уверен Дзермант.
Политолог добавил, что что подобная эскалация нужна США и Западу в целом, чтобы применить в отношении России очередной виток санкционной борьбы, дипломатического давления и изоляции, и Украина в этом случае идеально подходит в качестве «хвороста».
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