Применение со стороны Европы по-настоящему жестких экономических санкций против России зависит от итогов гипотетической эскалации конфликта в Донбассе. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе © Facebook, Алексей Дзермант Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Все зависит от того, насколько быстро и успешно Россия сможет нейтрализовать эти намерения украинской стороны, и какие будут потери сторон, указал эксперт.

«Но, думаю, что расчет идет на то, чтобы применить максимально жесткие санкции», — уверен Дзермант.

Политолог добавил, что что подобная эскалация нужна США и Западу в целом, чтобы применить в отношении России очередной виток санкционной борьбы, дипломатического давления и изоляции, и Украина в этом случае идеально подходит в качестве «хвороста».

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