Рабочих белорусской кондитерской фабрики «Коммунарка» начали увольнять за участие в протестах. Об этом 10 апреля сообщил Telegram-канал NEXTA

Месть за протесты. В Белоруссии увольняют тех, кто в августе 2020 года поддержал оппозицию © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк увольнять нужно работников, если они сами или их родственники были замечены на митингах или сидели в тюрьмах.

В общей сложности в списках на увольнение значатся 50 человек, а тем, кто вышел из профсоюза, не продлевают контракты. Оставшимся сотрудникам урезали премии.

«Коммунарка» является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Белоруссии, входит в состав государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром». Предприятие поставляет продукцию в десятки стран, среди них Россия, США, Израиль, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Монголия, Германия, Азербайджан и другие.

В конце марта заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов говорил, что работодателям в Белоруссии разрешат увольнять работников за призывы к забастовкам, не связанным с трудовыми спорами.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Александр Лукашенко получил 80% голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.