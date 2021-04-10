Более 50 человек скончались после прививки от коронавируса в Швейцарии. Об этом 9 апреля сообщил государственный фармацевтический регулятор Swissmedic

Европейские специалисты проверяют связь между вакциной Johnson&Johnson и тромбозом © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«В 55 случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», — отметили в ведомстве.

Там заверили, что каждый случай был тщательно проанализирован. По предварительным данным, смерть пациентов была вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями легких и дыхательных путей.

По данным Swissmedic, нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти.

Ранее сообщалось, что более 40 человек умерли после прививки вакцины от коронавируса в Австрии. За период с 27 декабря по 26 февраля в стране зафиксировали 41 случай смерти среди привитых препаратом Pfizer/BioNTech. У 11 человек вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания COVID-19, что и стало причиной смерти. Еще у 19 были серьезные заболевания — возможно, они и стали причиной смерти.