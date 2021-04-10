Усилившаяся в России риторика о слабости политики Москвы в Донбассе, усталость и раздраженность людей в зоне огня, укрепление украинской армии заставляют российское руководство решить эту проблему побыстрее. Об этом рассказал американский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

«Не хотим резать суверенитет»: Козак рассказал, что России нужно от Украины © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Россия более заинтересована в скорейшем начале войны на Донбассе, нужен только повод со стороны Киева, и «операция к принуждению» пройдет молниеносно, полагает эксперт.

«Если раньше Россия остерегалась реакции Запада, то сейчас Байден и его западные коллеги сделали все, чтобы Россия перестала их уважать и страшиться», — указал Кожевников.

Собеседник издания добавил, что пока президент Украины Владимир Зеленский будет разыгрывать жертву российской агрессивной политики, ему удастся и долг списать, и получить новые авансы.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.