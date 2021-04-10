Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.
Россия более заинтересована в скорейшем начале войны на Донбассе, нужен только повод со стороны Киева, и «операция к принуждению» пройдет молниеносно, полагает эксперт.
«Если раньше Россия остерегалась реакции Запада, то сейчас Байден и его западные коллеги сделали все, чтобы Россия перестала их уважать и страшиться», — указал Кожевников.
Собеседник издания добавил, что пока президент Украины Владимир Зеленский будет разыгрывать жертву российской агрессивной политики, ему удастся и долг списать, и получить новые авансы.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.