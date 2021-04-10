Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 9 апреля в своем Facebook прокомментировала просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина

«Догоняйте»: МИД РФ сыронизировал над заявлением Пентагона об Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го выросшем до 26,9 триллиона долларов», — написала Захарова.

Ранее Джо Байден попросил Конгресс выделить 715 миллиардов долларов Пентагону. Согласно бюджетным предложениям Белого дома, данные средства планируется потратить в том числе и на сдерживание угрозы, якобы исходящей от Китая и России.