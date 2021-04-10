Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) ведет проверку о связи вакцины от коронавируса Janssen и последующего образования тромбов. Об этом 9 апреля сообщили на сайте регулятора

В Европе подтвердили связь между вакцинацией AstraZeneca и случаями тромбоза © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В EMA сообщили, что один случай образования тромбов зафиксирован во время клинических испытаний, три — во время вакцинации в США. В одном из этих случаев привитый вакциной Janssen скончался.

«В настоящее время неясно, существует ли причинно-следственная связь между вакцинацией препаратом Janssen и указанными последствиями», — уточнили в регуляторе.

Janssen — это вакцина компании Johnson & Johnson.

Ранее ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании уверяли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.