Вице-премьер Украины Алексей Резников 9 апреля в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером ответил на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова об угрозе повторения Сребреницы в Донбассе

Песков заявил об угрозе повторения в Донбассе трагедии в Сребренице © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Говорить о том, что мы сегодня на Украине боимся Cребреницы. Мы ее не боимся, мы не можем такого допустить, только политико-дипломатический путь», — заявил Резников.

Накануне Песков предупредил, что при возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры противодействия и защиты россиян. Представитель Кремля пояснил, что на мысли о сходстве ситуации в Югославии 90-х годов и конфликта в Донбассе наталкивают неконтролируемые действия различных подразделений ВСУ, доминирование националистических настроений в украинской армии, разжигание абсолютной ненависти к населению республик Донбасса.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и ЛДНР обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман.