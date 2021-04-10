Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков 9 апреля сравнил президента Украины Владимира Зеленского с римским императором Нероном, передает НСН

Марков добавил, что граждане проголосовали за Зеленского «из-за программы мира», которую он не смог выполнить из-за контроля США. Политолог добавил, что в результате у украинского лидера рейтинг упал в пять раз.

«Скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины», — сказал он.

По словам Маркова, чтобы остановить падение рейтинга, глава государства решил взять под контроль все СМИ. При этом Зеленский хочет, чтобы в рамках поддержки Украину приняли в НАТО.

На днях Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс и встретился с военнослужащими. Он считает, что представители власти должны лично ездить в зону конфликта и предложил отправлять политиков «хотя бы по очереди» на передовую.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и ЛДНР обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства.