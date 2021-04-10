Тема Донбасса занимает периферийное место в белорусской информационной повестке. В республике больше ожидают всплеск протестов, хотя это маловероятно. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе © Facebook, Алексей Дзермант

«В дипломатическом плане мы видим, что переговорный процесс фактически заморожен, и отношение к самой минской переговорной площадке со стороны Киева меняется. Это тревожные сигналы о том, что Украина готовится к каким-то агрессивно-наступательным действиям. Это косвенные признаки, но такое мнение в белорусском экспертном сообществе фигурирует», — констатировал Дзермант.

Политолог добавил, что подобная эскалация нужна США и Западу в целом, чтобы применить в отношении России очередной виток санкционной борьбы, дипломатического давления и изоляции.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.