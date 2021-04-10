Тем не менее, по его словам, у белорусского экспертного сообщества складываются достаточно тревожные ожидания, и по ряду признаков можно говорить о том, что украинская сторона готовится к каким-то действиям по эскалации ситуации.
«В дипломатическом плане мы видим, что переговорный процесс фактически заморожен, и отношение к самой минской переговорной площадке со стороны Киева меняется. Это тревожные сигналы о том, что Украина готовится к каким-то агрессивно-наступательным действиям. Это косвенные признаки, но такое мнение в белорусском экспертном сообществе фигурирует», — констатировал Дзермант.
Политолог добавил, что подобная эскалация нужна США и Западу в целом, чтобы применить в отношении России очередной виток санкционной борьбы, дипломатического давления и изоляции.
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