Если Запад захочет применить против Москвы реальные экономические санкции, это может быть эмбарго на экспорт в РФ промышленных товаров, ограничения внешней торговли с РФ или полное эмбарго России. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: Западу эффективнее война в Приднестровье, а не в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина

«Там есть много вариантов, использование которых было бы самоубийством для Европы, но в случае полномасштабных военных действий они вполне возможны», — указал Мирзаян.

Россия в своем противостоянии с Западом не должна отвечать по принципу «удар на удар», Москва должна бить только там, где она может бить, понимая, что ресурсов у нее меньше, добавил политолог.

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