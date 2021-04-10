Эксперт отметил, что если Запад захочет реализовать этот сценарий, то ему понадобится спровоцировать полноценную войну в Приднестровье, так как для защиты региона России придется пробиваться через территорию Украины, что будет расценено как неприкрытая агрессия.
«Там есть много вариантов, использование которых было бы самоубийством для Европы, но в случае полномасштабных военных действий они вполне возможны», — указал Мирзаян.
Россия в своем противостоянии с Западом не должна отвечать по принципу «удар на удар», Москва должна бить только там, где она может бить, понимая, что ресурсов у нее меньше, добавил политолог.
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