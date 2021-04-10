Сегодня высказывается мнение, что в Приднестровье точно не будет возобновления полномасштабного конфликта, потому что у Тирасполя и Кишинева есть общие экономические схемы (в том числе коррупционные) и потому что простым молдаванам эта тема сейчас не интересна.
«А кому интересны коррупционные схемы олигархов и кому интересны актуальные проблемы молдаван? Никому. Никого не волнуют и интересы Украины. Речь идет о геополитической борьбе. Речь идет о попытке втянуть Россию в большую войну, чтобы вокруг этой войны консолидировать Америку и Европу в борьбе с РФ», — указал эксперт.
Мирзаян уточнил, что если возможное обострение в Донбассе будет носить локальный характер и завершится победой российских войск, то в случае с Приднестровьем может быть задействована Румыния, которая является страной НАТО.
Донбасский конфликт разжигать куда проще, но он и сгорит быстрее, а Приднестровье разжигать дольше, но и эффект от него будет гораздо сильнее, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.