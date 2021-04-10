Если Запад сумеет вновь спровоцировать конфликт в Приднестровье, Россия будет вынуждена вести войска для защиты региона почти через всю территорию Украины, и это будет расценено как неприкрытая агрессия. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: Западу эффективнее война в Приднестровье, а не в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина

«А кому интересны коррупционные схемы олигархов и кому интересны актуальные проблемы молдаван? Никому. Никого не волнуют и интересы Украины. Речь идет о геополитической борьбе. Речь идет о попытке втянуть Россию в большую войну, чтобы вокруг этой войны консолидировать Америку и Европу в борьбе с РФ», — указал эксперт.

Мирзаян уточнил, что если возможное обострение в Донбассе будет носить локальный характер и завершится победой российских войск, то в случае с Приднестровьем может быть задействована Румыния, которая является страной НАТО.

Донбасский конфликт разжигать куда проще, но он и сгорит быстрее, а Приднестровье разжигать дольше, но и эффект от него будет гораздо сильнее, заключил собеседник издания.

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