Судя по тому, что Киев серьезно занимается вопросом о национальной принадлежности борща, это значит, что этот вопрос действительно волнует украинское руководство, и это не троллинг. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко-VLOG: зачем Эрдогану Украина?

Эксперт пояснил, что поскольку у Киева нет возможности достигать других эффектных внутриполитических и внешнеполитических результатов, им приходится доказывать, что борщ является исконно украинским блюдом, которое похитили «жадные москали».

«Ради Бога. Если им так нравится, пусть доказывают. Нет проблем. Многие народы спорят, кто придумал пельмени, кто придумал манты или шашлык», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что на самом деле этот вопрос не имеет никакого значения, потому что, кто бы ни придумал то или иное блюдо, любой имеет право его приготовить и съесть.