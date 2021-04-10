Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.
Эксперт пояснил, что для России это было бы гораздо опаснее, потому что у нее нет общей границы с Приднестровьем, поэтому Москве эту болезненную точку нужно делать менее болезненной.
«Нужно пробиваться к границе с Приднестровьем. Пробивать ее с территории Молдавии мы не можем. Это бессмысленно, потому что у Молдавии нет выхода к морю, она зажата между Украиной и Румынией. Значит, надо пробиваться через территорию Украины», — указал Мирзаян.
Политолог добавил, что если в Донбассе возобновятся полноценные боевые действия, Россия вмешается в этот конфликт и дойдет не только до границ Донецкой и Луганской областей, но и до Одессы, чтобы обезопасить ситуацию в Приднестровье.
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