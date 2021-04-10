Москва не может удержать Украину от полномасштабного наступления в Донбассе. Она может только сделать так, чтобы наступление ВСУ закончилось победой России, причем победой убедительной, показательной и демонстративной. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: Западу эффективнее война в Приднестровье, а не в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.

Поэтому, отметил эксперт, в случае наступления украинской стороны российские войска на основании внесенных поправок в Конституцию придут на помощь российским гражданам, живущим на территории ДНР/ЛНР.

«Российские войска, возможно, не остановятся на границах Донецкой и Луганской областей и пойдут дальше. Свои ошибки надо исправлять. Мое субъективное мнение состоит в том, что необходимо исправлять не только ошибку Мариуполя, но и ошибку Одессы. Потому что Российской Федерации нужна граница с Приднестровьем», — пояснил Мирзаян.

Политолог добавил, что на фоне тех проблем, которые происходят сейчас на Украине, часть населения Юго-Востока понимает, что в 2014 году надо было повести себя немного по-другому: восстать, как Донбасс, и получить помощь со стороны Москвы.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.