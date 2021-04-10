Россия в своем противостоянии с США не должна отвечать им по принципу «удар на удар». Москва должна бить только там, где она может бить, понимая, что ресурсов у нее меньше. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: Западу эффективнее война в Приднестровье, а не в Донбассе © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт пояснил, что Россия не может заниматься разменом фигур, как в шахматах, по той простой причине, что их у нее меньше и они слабее, поэтому в этой ситуации проще стать в оборонительную позицию и подождать, пока американцы растрачивают свои репутационные, информационные и даже экономические ресурсы на противостояние с Москвой.

«Взять хотя бы историю с "Северным потоком – 2". Маниакальные попытки США закрыть проект уже сейчас, когда он почти достроен, вызывает серьезное недовольство в Европе. Это действие ради действия. "Северный поток – 2", скорее всего, будет достроен, американцам очень сложно юридически добиться его закрытия», — указал Мирзаян.

Политолог добавил, что именно поэтому России нет смысла планировать какие-то наступательные операции, которые могут сплотить Америку и Европу в борьбе с ней.

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