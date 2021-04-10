Сегодня принято считать, что России сейчас, за исключением военной мощи, объективно нечем ответить Америке в информационном плане и в плане экономики.
Эксперт пояснил, что Россия не может заниматься разменом фигур, как в шахматах, по той простой причине, что их у нее меньше и они слабее, поэтому в этой ситуации проще стать в оборонительную позицию и подождать, пока американцы растрачивают свои репутационные, информационные и даже экономические ресурсы на противостояние с Москвой.
«Взять хотя бы историю с "Северным потоком – 2". Маниакальные попытки США закрыть проект уже сейчас, когда он почти достроен, вызывает серьезное недовольство в Европе. Это действие ради действия. "Северный поток – 2", скорее всего, будет достроен, американцам очень сложно юридически добиться его закрытия», — указал Мирзаян.
Политолог добавил, что именно поэтому России нет смысла планировать какие-то наступательные операции, которые могут сплотить Америку и Европу в борьбе с ней.
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