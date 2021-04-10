«Как раз сторонники Зеленского отождествляли его с Голобородько (роль Зеленского в сериале о ставшем президентом учителе. — Ред.). Его электоральное ядро держалось до последнего, но из-за дефицита реальных достижений это ядро потихоньку начало рассыпаться. Да, повального обвала у него нет, он по-прежнему политик с рейтингом №1, но фокус-группы и качественные исследования показывают, что с ядром у Зеленского начинают возникать проблемы», — сказал Золотарев.
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