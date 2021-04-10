Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как в обществе сейчас относятся к актерскому прошлому главы государства Владимира Зеленского

Украина.ру на Youtube Мечтаю повесить знамя победы над Радой — депутат ДНР