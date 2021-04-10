Россия в лице Владимира Путина, предложив президенту США Джо Байдену провести дебаты, поставила очень неприятную для него вилку. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Секс, наркотики, алкоголь: Хантер Байден откровенно рассказал о работе на Украине © AP, Visar Kryeziu Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине «метафорой». В свою очередь, Владимир Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. Путин также предложил американскому коллеге продолжить дискуссию онлайн, чтобы обсудить в том числе вопросы стратегической стабильности.

Вилка состоит в том, что если Байден откажется от дебатов с Путиным, его будут считать трусом не только граждане РФ, но и американцы, а если согласится, проиграет, потому что они пройдут не в привычной для него среде демократов-журналистов.

«Путин его спросит: «Где ваши доказательства, что я кого-то убил или отравил?» И Байден должен будет либо предоставить доказательства, которых у него нет, либо общаться в рамках дипломатического этикета. И тогда Путин скажет: «Что ж вы тогда за глаза меня ругаете, а лицом к лицу разговариваете вежливо и аккуратно? Это неправильно, господин Байден». Поэтому это чистой воды вилка», — уточнил Мирзаян.

По его мнению, Байден в этой ситуации тактически ведет себя правильно — ни он, ни его команда не отвечают ни да, ни нет, пытаясь сделать так, чтобы все забыли об этом конфликте.

Этого допустить нельзя, и через какое-то время Путин может повторить свое предложение и потребовать от Байдена честно признаться, что он боится, резюмировал политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.