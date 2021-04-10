Единственное, что сегодня могло бы спасти Украину, — это сильная диктатура, но установить ее пытается президент Владимир Зеленский, который является слабым политиком. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт: Зеленский получил карт-бланш на введение диктатуры © пресс-служба президента Украины

«Это похоже на правду, потому что, когда руководитель коллектива позволяет себе срываться на людей, это демонстрирует его слабость. И сейчас как президент он тоже показывает, что как организатор, как администратор он склонен к таким неправовым резким движениям, при этом его поведение в целом демонстрирует его слабость, а не силу. Так что я думаю, что для Украины это небезопасная ситуация. Действительно, так или иначе все идет к жесткой диктатуре, но, скорее всего, диктатором будет уже не он», — заявил Неменский.

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