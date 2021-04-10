По его словам, бывшие коллеги Зеленского, когда тот возглавлял «Квартал 95», говорили, что внутри этой организации он демонстрировал «диктаторские замашки», в том числе кричал на людей и грубил.
«Это похоже на правду, потому что, когда руководитель коллектива позволяет себе срываться на людей, это демонстрирует его слабость. И сейчас как президент он тоже показывает, что как организатор, как администратор он склонен к таким неправовым резким движениям, при этом его поведение в целом демонстрирует его слабость, а не силу. Так что я думаю, что для Украины это небезопасная ситуация. Действительно, так или иначе все идет к жесткой диктатуре, но, скорее всего, диктатором будет уже не он», — заявил Неменский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.