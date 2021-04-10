«Это и есть попытка найти меч-кладенец, некое орудие, которое решало бы все проблемы. Но это напоминает сильно действующий препарат, который теряет свою эффективность, когда его слишком часто применяешь, потому что организм приспосабливается. В данном случае Зеленский выступает как продюсер сериала, каждая серия которого получается слабее предыдущей. Это может привести к банальной ситуации, когда зрители могут потребовать вернуть деньги за билет», — сказал Золотарев.
На прошлой неделе Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. В воскресенье президент Украины ввел в действие решение СНБО. В частности, санкции сроком на три года были введены в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Этим же указом были введены санкции к 79 юрлицам, в том числе к Россотрудничеству и еще 10 российским предприятиям.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.