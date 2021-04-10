Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал широкое использование президентом Украины Владимиром Зеленским Совета нацбезопасности и обороны

Стало известно, кому грозят новые санкции СНБО © president.gov.ua

На прошлой неделе Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. В воскресенье президент Украины ввел в действие решение СНБО. В частности, санкции сроком на три года были введены в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Этим же указом были введены санкции к 79 юрлицам, в том числе к Россотрудничеству и еще 10 российским предприятиям.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.