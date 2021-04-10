Руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру рассказал о наиболее сильных сторонах президента Владимира Зеленского

«Например, тезис о том, что он якобы марионетка [олигарха Игоря] Коломойского, банально не выдержал испытания реальностью. Он… убрал Богдана, который стал демонстрировать, что он нечто большее, чем глава Офиса президента. Зеленский показал себя не настолько пластилиновым, как многие представляли. С другой стороны, он по-прежнему не решил проблему команды. Когда ты приходишь с иллюзией относительно того, что сложные задачи можно выполнить при помощи простых решений, без команды ты все равно упираешься в пресловутые «красные линии», в реальность, и оказываешься беспомощным в выполнении того, что ты обещал людям», — объяснил Золотарев.

Он добавил, что еще один позитивный момент состоит в том, что к нему лично не смогли привязать коррупцию и лоббирование своих бизнес-интересов.

«По крайней мере, на фоне украинских президентов, которые находили свой персональный бизнес по газу, поставкам нефтепродуктов или торговле оружием, Зеленский до сих пор выглядит персонально незапятнанным, хотя в его окружении хватает протежирования бизнес-интересов. Кроме того, он не отмораживается в вопросе своих обещаний. Он признает, что он что-то не выполнил, и с темы не спрыгивает. Другое дело, что желание решить сложные вопросы простыми методами его сильно подвели. Сегодня даже не Донбасс, а вопрос мира сильно валит его рейтинг», — подытожил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.