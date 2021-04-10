Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно купировать упреки относительно того, что он поехал в Катар за инвестициями, в то время как в Донбассе происходят обострения. Об этом сообщил руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, смогут ли Донбасс и Россия предотвратить провокации ВСУ © president.gov.ua

Накануне Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс как верховный главнокомандующий, указано на сайте главы государства. В его пресс-службе уточнили, что политик встретится на передовой с украинскими военными, дабы поддержать их боевой дух.

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