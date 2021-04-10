«Поэтому Зеленский и отправился на Донбасс. Понятно, что в военном деле Зеленский разбирается крайне поверхностно, но это был чисто символический визит в плане того, что он как президент и верховный главнокомандующий не оставляет без внимания то, что происходит в регионе», — сказал экперт.
Накануне Зеленский приехал с рабочим визитом в Донбасс как верховный главнокомандующий, указано на сайте главы государства. В его пресс-службе уточнили, что политик встретится на передовой с украинскими военными, дабы поддержать их боевой дух.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.