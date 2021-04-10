Украина знает, что единственный способ добиться отмены Минских соглашений, при этом сохранив санкционную программу Запада против России, — это устроить военную провокацию и обвинить в ней Москву. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт сказал, смогут ли Донбасс и Россия предотвратить провокации ВСУ © president.gov.ua

При этом он подчеркнул, что пока что не получена однозначная поддержка такого сценария со стороны Вашингтона и точно не последует поддержки со стороны Берлина и Парижа, поэтому остаются шансы предотвратить кровавый конфликт либо в случае его начала не допустить его развития по тому сценарию, на который рассчитывает Украина.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.