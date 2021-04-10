«Это действительно логично, рациональный расчет, и он вполне может сработать. Другое дело, что именно из-за того, что Киев плохо контролирует общую ситуацию, мало надежд на то, что он сможет удержать ее именно в том формате, в котором заинтересован. Последствия могут быть самые разные, но то, что в Киеве всерьез рассматривают сценарий такого очень кровавого военного конфликта… это несомненно», — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что пока что не получена однозначная поддержка такого сценария со стороны Вашингтона и точно не последует поддержки со стороны Берлина и Парижа, поэтому остаются шансы предотвратить кровавый конфликт либо в случае его начала не допустить его развития по тому сценарию, на который рассчитывает Украина.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.