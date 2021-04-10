По данным соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), президентский рейтинг Зеленского снизился до 18,2%.
Неменский отметил, что, хотя рейтинг украинского лидера и находится в «очень печальном состоянии», на Украине по-прежнему сохраняются заявления о том, что Зеленский является самым популярным политиком в стране.
«И это правда. Мы видим, что основная проблема тут в том, что ему нет до сих пор альтернативы: старые политики не являются достаточно привлекательной для общества альтернативой, а какой-то новый проект, который мог бы привлечь внимание общественности, до сих пор не появился. За счет этого отсутствия альтернативы политической Зеленский сохраняет до сих пор положение самого популярного политика в стране, притом что рейтинги его рухнули», — пояснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что такое положение не является заслугой самого Зеленского, а лишь стало следствием сложившихся в политической среде Украины обстоятельств.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.