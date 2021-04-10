Ввиду отсутствия альтернативы президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться самым популярным политиком в стране, несмотря на свой очень низкий рейтинг. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Пока рейтинг Зеленского спасает логика «другие еще хуже» © Facebook, Золотарев Андрей

Неменский отметил, что, хотя рейтинг украинского лидера и находится в «очень печальном состоянии», на Украине по-прежнему сохраняются заявления о том, что Зеленский является самым популярным политиком в стране.

«И это правда. Мы видим, что основная проблема тут в том, что ему нет до сих пор альтернативы: старые политики не являются достаточно привлекательной для общества альтернативой, а какой-то новый проект, который мог бы привлечь внимание общественности, до сих пор не появился. За счет этого отсутствия альтернативы политической Зеленский сохраняет до сих пор положение самого популярного политика в стране, притом что рейтинги его рухнули», — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что такое положение не является заслугой самого Зеленского, а лишь стало следствием сложившихся в политической среде Украины обстоятельств.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.