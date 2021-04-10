«При Зеленском Украина стала неуправляемой, что сильно отличает нынешнюю ситуацию от ситуации при Порошенко, когда все же во главе страны стоял человек очень опытный, администратор с понятной структурой интересов — всем было понятно, как с ним взаимодействовать. А с Зеленским просто непонятно — это такое недоразумение во главе страны, но в то же время он смотрится в этой стране очень органично», — заявил эксперт.
При этом он подчеркнул, что Зеленский действительно пытается выполнить обещания, которые давал во время предвыборной кампании: провести большую приватизацию, открыть рынок земли, не допустить компромисса в Донбассе.
По словам Неменского, даже если сегодня начнутся активные боевые действия на фронте, это не будет противоречить обещаниям Зеленского, который говорил о допустимости мира только на украинских условиях.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.