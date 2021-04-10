Политолог Олег Неменский рассказал, чем президентство Петра Порошенко выгодно отличается от президентства Владимира Зеленского на Украине. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Разница в подходах есть»: Песков сравнил Зеленского и Порошенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

При этом он подчеркнул, что Зеленский действительно пытается выполнить обещания, которые давал во время предвыборной кампании: провести большую приватизацию, открыть рынок земли, не допустить компромисса в Донбассе.

По словам Неменского, даже если сегодня начнутся активные боевые действия на фронте, это не будет противоречить обещаниям Зеленского, который говорил о допустимости мира только на украинских условиях.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.