Президент Украины Владимир Зеленский не смог проявить себя как ответственный глава государства и перенаправить негативные процессы в стране в положительное русло. Об этом политолог Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт: Ситуация с коронавирусом на руку Зеленскому © president.gov.ua

По словам эксперта, население объективно оценивает работу власти в ситуации коронавирусного кризиса как негативный опыт, потому что на этом фронте власть однозначно проиграла.

Усугубляет ситуацию, по мнению Неменского, «анекдотичность» действий украинских властей, которые деньги из ковидного фонда выделяют в основном на строительство дорог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.