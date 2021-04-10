«COVID-тест Зеленского как политика показал, что у страны по большому счету просто нет президента: те планы, которые сейчас озвучиваются (даже это радостное сообщение о заключении соглашения по закупке 10 миллионов доз вакцины Pfizer в будущем), пока что просто обещания, а не что-то реальное», — отметил он.
По словам эксперта, население объективно оценивает работу власти в ситуации коронавирусного кризиса как негативный опыт, потому что на этом фронте власть однозначно проиграла.
Усугубляет ситуацию, по мнению Неменского, «анекдотичность» действий украинских властей, которые деньги из ковидного фонда выделяют в основном на строительство дорог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.