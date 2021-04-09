В Донбассе назрела необходимость заключать новое перемирие. Об этом написал в Facebook 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский

«Украина или смерть»: военный атташе США посетила позиции Киева в Донбассе © Минобороны Украины

«Я посетил боевые позиции, где погибли наши герои и где больше всего раненых… Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения не складывают оружия. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие», — написал Зеленский.

Он добавил, что впереди много работы — территория у линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры на некоторых участках «ничего не осталось».

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Режим прекращения огня вступил в силу с 27 июля 2019 года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

С февраля 2021 года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в стягивании войск к границе с Украиной. В Кремле отметили, что передвижения войск РФ по ее территории не несут никому угрозы, обеспечивают безопасность рубежей России и не должны волновать другие страны.