Экс-нападающий луганского футбольного клуба «Заря» колумбиец Леонардо Руис в комментарии испанской газете Marca 8 апреля рассказал, что сталкивался на Украине с предвзятым отношением из-за цвета кожи

Стыдливый расизм. В Киеве декоммунизировали Нельсона Манделу © wikimapia.org

«На Украине со мной случались неприятные вещи. Когда шёл на рынок или в магазин с одеждой, замечал, как охранник стоял сзади и постоянно следил за мной. За мной почти всегда наблюдали, чего в Испании не бывает», — рассказал Руис.

Руис играл за «Зарю» в украинской Премьер-лиге в сезоне 2018-2019.

В 2019 году болельщики киевского «Динамо» отметились расистскими выходками во время матча клуба с донецким «Шахтёром». Они ухали и выкрикивали оскорбления в адрес бразильских игроков «Шахтёра».