Экс-легионер «Зари» заявил, что в Испании его никогда не оскорбляли из-за цвета кожи. Однако во время жизни на Украине он сталкивался с проявлениями расизма.
«На Украине со мной случались неприятные вещи. Когда шёл на рынок или в магазин с одеждой, замечал, как охранник стоял сзади и постоянно следил за мной. За мной почти всегда наблюдали, чего в Испании не бывает», — рассказал Руис.
Руис играл за «Зарю» в украинской Премьер-лиге в сезоне 2018-2019.
В 2019 году болельщики киевского «Динамо» отметились расистскими выходками во время матча клуба с донецким «Шахтёром». Они ухали и выкрикивали оскорбления в адрес бразильских игроков «Шахтёра».