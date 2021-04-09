«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан», — заявил Хомчак.
Также главком ВСУ обвинил Россию в стягивании ее войск вдоль государственной границы и назвал это «дополнительным инструментом давления».
12 мая 2014 года состоялся референдум в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской Народных Республик.
После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям Республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
В последнее время обстановка в регионе обострилась — народные республики Донецка и Луганска обвинили Киев в намерении начать силовую операцию против них.