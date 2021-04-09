Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак отверг предположения о подготовительных украинских операциях к наступлению на Донбасс и назвал их ложной информацией, сообщает пресс-центр Генштаба Украины 9 апреля

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерям среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины. Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан», — заявил Хомчак.

Также главком ВСУ обвинил Россию в стягивании ее войск вдоль государственной границы и назвал это «дополнительным инструментом давления».

После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям Республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

В последнее время обстановка в регионе обострилась — народные республики Донецка и Луганска обвинили Киев в намерении начать силовую операцию против них.