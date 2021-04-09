Президент России Владимир Путин провел 9 апреля телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля

Идём на Восток? Почему Россия и Турция обречены на тесные отношения © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 года», — говорится в сообщении.

Российский лидер высказал обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения.

Кроме того, лидеры России и Турции обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, урегулирование в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о продолжении российско-турецкого диалога в различных форматах.

Как ранее сообщил Офис президента Украины, на 10 апреля назначен визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского.