В беседе стороны обсудили взаимодействие при борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, был затронут вопрос поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V».
«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 года», — говорится в сообщении.
Российский лидер высказал обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения.
Кроме того, лидеры России и Турции обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, урегулирование в Нагорном Карабахе. Стороны договорились о продолжении российско-турецкого диалога в различных форматах.
Как ранее сообщил Офис президента Украины, на 10 апреля назначен визит в Турцию президента Украины Владимира Зеленского.