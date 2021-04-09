Президент Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко возглавили рейтинг доверия украинцев к политикам в начале апреле. Об этом 9 апреля свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», которые были обнародованы на сайте группы

По данным опроса, Зеленскому доверяют 45% опрошенных украинцев, не доверяют 52%. Разумкову доверяют 32% и не доверяют 35% респондентов.

«Слуга народа» Зеленского ощутимо «шагнула» вперед в новом рейтинге партий © Facebook, Слуга Народу

Опрос провели 6-7 апреля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине с помощью телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Ранее сообщалось, что четыре партии преодолели бы 5%-ный барьер, если бы выборы в Раду проходили в начале апреля 2021 года, и лидировала бы по-прежнему президентская партия «Слуга народа». Кроме президентской партии в сравнении с результатами на конец марта поддержку укрепила только «Батькивщина».