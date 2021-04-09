Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко собирается устроить в стране референдум по пяти вопросам. Об этом она заявила во время пресс-конференции 9 апреля

Граждане Украины на референдуме смогут ответить, поддерживают ли они легализацию игорного бизнеса и марихуаны, согласны ли продавать сельскохозяйственную землю и стратегическую собственность государства; одобряют ли тот факт, что газ отечественной добычи поставлялся украинцам для бытовых нужд.

Тимошенко уверена, что сможет восстановить справедливость, если проведет референдум по пяти этим вопросам. Когда украинский народ скажет «нет», президент Владимир Зеленский должен будет признать ошибочность курса, который он ведет, утверждает лидер партии «Батькивщина».

«Безусловно, процедура чрезвычайно усложнена, и самостоятельно украинцы не смогут инициировать волеизъявление, но наша команда будет рядом. Мы имеем шанс восстановить справедливость, использовать национальные ресурсы на благо украинцев и сделать Украину снова большой богатой счастливой европейской страной», — уверяет Тимошенко.