По указанию Службы безопасности Украины Херсонский городской суд наложил арест на яхту, которая принадлежит председателю партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба СБУ

«В частности, следователи СБ Украины задокументировали неоднократное нарушение законодательства экипажем частного судна "ROMANCE 1" (порт приписки — Херсон). В том числе речь идет о мерах в порты временно аннексированного Крыма. Поэтому в рамках данного уголовного производства исследуются обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», — говорится в сообщении.

ГБР возбудила дело о госизмене в отношении Медведчука и Козака © РИА Новости, | Перейти в фотобанк по данным Офиса генпрокурора, суд наложил арест на яхту Медведчука по ходатайству «прокуратуры Автономной республики Крым и города Севастополя» и Главного управления СБУ в АР Крым. По данным следствия, экипаж в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты «Ялта» и «Севастополь».

Ведется досудебное расследование по статьям Уголовного кодекса Украины о государственной измене, финансировании насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменении границ территории или государственной границы Украины, нарушении порядка въезда и выезда на «временно оккупированную» территорию Украины, нарушении действующих на транспорте правил.

Ранее по инициативе Службы безопасности Украины Киев ввел санкции против португальской и молдавской авиакомпаний за полеты в Крым. По данным СМИ, именно этими компаниями летали в РФ депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак. Последний является владельцем трех телеканалов, против которых были введены санкции, запрещающие их трансляцию.