Не нужно переоценивать фактор Владимира Зеленского в украинской политике. Изначально было понятно, что это компромиссная фигура, за которой стоят группы олигархического закулисья. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: Власть в Киеве может перейти от слабого президента к силовикам © из личного архива Владимира Видеманна

«Зеленский — это такой Кашпировский нового времени, только тематика у него несколько иная. А средства — те же самые: телевидение, уверенный голос, внушение веры в собственные силы и надежды на успех. Не думаю, что у него была какая-то альтернатива. Свою роль «волшебника Изумрудного города» он будет играть до конца», — полагает Видеманн.

Собеседник издания добавил, сегодня вполне вероятен распад Украины по югославскому сценарию, тем более что многие хотели бы его продвинуть, но во что этот распад выльется, не знает никто.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.