Украинская певица Тина Кароль презентовала новый клип на песню «Хороший парень» из своего нового альбома. Содержание клипа перекликается со сценарием предыдущего видео исполнительницы «Скандал». Новый ролик появился на YouTube 9 апреля

Полякова и Каменских прорекламировали свой поцелуй © "Маска"/Скриншот

«Нежность в постель, я роняла нежность. С ядовитыми шипами розы твои руки рвали, не боясь отравы и суждения людей. Ни к чему суждения людей. Будь ядом, ядом. Какой хороший парень, как пьяный, пьяный», — поется в композиции.

Примечательно, что в финале видео певица появляется в облегающем комбинезоне и целует саму себя в образе мужчины. Режиссер видео — израильский клипмейкер Инди Хайт — объяснил, что идея показать артистку в мужском образе пришла к нему из-за ее сильной харизмы. Но многие фанаты не поняли логики.

«Сэкономила на мужике», «Я не понимаю», «Отвратительно, никакого эстетического восприятия», «Может, еще раз посмотреть? С первого раза не зашло», — написали пользователи.

Чуть меньше чем за сутки видео просмотрено уже более 300 тысяч раз, отметку «понравилось» поставили более 6 тысяч человек, а антилайк нажали 1,6 тысячи раз.

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Тина Кароль — вдова, она вышла замуж за продюсера Евгения Огира в 2008 году, а в 2013-м мужчина умер от онкологии. У певицы остался от этого союза сын, сейчас мальчику 12 лет. В последнее время исполнительнице приписывают роман с коллегой Даном Баланом, однако оба они никак не комментируют эти слухи.