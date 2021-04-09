В деградации Украины виновата не столько Россия, сколько СССР, руководящая элита которого страдала всеми формами правового нигилизма и кумовщины — главными пороками так называемого «азиатского способа производства». Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: Власть в Киеве может перейти от слабого президента к силовикам © из личного архива Владимира Видеманна Александра Пыжикова) польско-литовской шляхты.

«Но все-таки в России система властной централизации имеет монгольские корни (попробуй ослушайся великого хана!), а на Украине внедрена традиция «шляхетских вольностей» из Речи Посполитой. Да, Польша тоже когда-то входила в состав Российской империи, но национальную психологию поляков это мало изменило. Так и с украинцами, игнорирующими корпоративную дисциплину и предпочитающими иметь свои хаты с краю», — указал Видеманн.

По его словам, еще в 1990-е годы западные бизнесмены жаловались на сложности ведения бизнеса на Украине, потому что непонятно, «кому заносить», а если и занес, то нет гарантии, что будет результат, и эта ситуация сохраняется там и по сей день.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.