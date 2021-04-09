Эксперт отметил, что эти пороки были занесены в Россию в значительной степени с той же Украины, и даже не в советское время, в эпоху правления «днепропетровского клана», а еще при первых Романовых — ставленников (по мнению историка Александра Пыжикова) польско-литовской шляхты.
«Но все-таки в России система властной централизации имеет монгольские корни (попробуй ослушайся великого хана!), а на Украине внедрена традиция «шляхетских вольностей» из Речи Посполитой. Да, Польша тоже когда-то входила в состав Российской империи, но национальную психологию поляков это мало изменило. Так и с украинцами, игнорирующими корпоративную дисциплину и предпочитающими иметь свои хаты с краю», — указал Видеманн.
По его словам, еще в 1990-е годы западные бизнесмены жаловались на сложности ведения бизнеса на Украине, потому что непонятно, «кому заносить», а если и занес, то нет гарантии, что будет результат, и эта ситуация сохраняется там и по сей день.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.