Двойное гражданство в этом случае не будет являться правовой помехой, сказал Песков.
«В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство, — вам об этом хорошо известно, например, на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальна. И в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего, собственно говоря», — ответил пресс-секретарь президента России.
24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской Народных Республик получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
По февральским данным ГУ МВД России по Ростовской области, около 640 тысяч жителей Донбасса уже получили паспорта РФ в упрощенном порядке.