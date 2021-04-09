Жители Донбасса, которые являются гражданами и Украины, и России, смогут принять участие в российских выборах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, 9 апреля, пишет РИА-Новости

Двойное гражданство в этом случае не будет являться правовой помехой, сказал Песков.

«В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство, — вам об этом хорошо известно, например, на западе Украины и так далее. Поэтому эта ситуация сама по себе не уникальна. И в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего, собственно говоря», — ответил пресс-секретарь президента России.

СМИ сообщили, где смогут проголосовать граждане РФ из ЛДНР на выборах в Госдуму © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской Народных Республик получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

По февральским данным ГУ МВД России по Ростовской области, около 640 тысяч жителей Донбасса уже получили паспорта РФ в упрощенном порядке.