Осторожность Кремля в украинской политике можно объяснить тем, что там у разных «башен» разные интересы, и президент не готов однозначно идти ва-банк на стороне одной из них. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: Власть в Киеве может перейти от слабого президента к силовикам © из личного архива Владимира Видеманна

«Ясно одно: с обеих сторон рулят лица, аффилированные со структурами глобальных финансов, но это не значит, что между ними нет противоречий. О том ведь и речь: идет новая экономическая война, причем глобальная! Кто тут стоит за чьей спиной — вопрос в существенной степени риторический», — считает Видеманн.

Собеседник издания добавил, что ни Москва, ни Киев сегодня не заинтересованы в эскалации конфликта, но развитие или свертывание этого противостояния зависит не от них, а от общей геополитической конъюнктуры.

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