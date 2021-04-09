Эксперт отметил, что то же самое с Киевом, где политикой руководит не Офис президента, а синклит закулисных фигур с противоречивыми интересами.
«Ясно одно: с обеих сторон рулят лица, аффилированные со структурами глобальных финансов, но это не значит, что между ними нет противоречий. О том ведь и речь: идет новая экономическая война, причем глобальная! Кто тут стоит за чьей спиной — вопрос в существенной степени риторический», — считает Видеманн.
Собеседник издания добавил, что ни Москва, ни Киев сегодня не заинтересованы в эскалации конфликта, но развитие или свертывание этого противостояния зависит не от них, а от общей геополитической конъюнктуры.
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