На балконе одной из многоэтажек в Киеве прохожие заметил артефакт, напоминающий египетский саркофаг. Об этом сообщает «Украина 24» 9 апреля

Объект напоминает саркофаг, в котором древние египтяне хранили мумии фараонов. На его крышке — изображение бога неба и солнца Гора в образе человека с головой сокола. «Это Киев, детка»: посреди украинской столицы выгуливали необычное животное — видео © Julie Mac/flickr

Божество изображено почти в точности согласно древним канонам, на нем головной убор фараона, руки скрещены на груди, в них жезл.

Неизвестно, является ли странный предмет на балконе деталью театрального реквизита и зачем хозяева квартиры решили выставить его на балкон.

В вечернем освещении саркофаг выглядит особенно величественно и жутко, отмечают очевидцы.

Недавно на Украине сняли фильм «Вход через балкон». Его создатели рассказали, как причудливые украинские балконы отражают судьбу постсоветской Украины.