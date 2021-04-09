Объект напоминает саркофаг, в котором древние египтяне хранили мумии фараонов. На его крышке — изображение бога неба и солнца Гора в образе человека с головой сокола.
Божество изображено почти в точности согласно древним канонам, на нем головной убор фараона, руки скрещены на груди, в них жезл.
Неизвестно, является ли странный предмет на балконе деталью театрального реквизита и зачем хозяева квартиры решили выставить его на балкон.
В вечернем освещении саркофаг выглядит особенно величественно и жутко, отмечают очевидцы.
Недавно на Украине сняли фильм «Вход через балкон». Его создатели рассказали, как причудливые украинские балконы отражают судьбу постсоветской Украины.