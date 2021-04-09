Эксперт уточнил, что прежде всего это относится к Германии и Китаю, валюты которых (в случае Германии это евро) имеют существенный вес в корзине МВФ.
«Российский рубль здесь, к сожалению, практически не имеет никакого веса. Отсюда — противоречивая игра силовых и финансовых ведомств Кремля. Россия старается не напрягать хозяев мировых денег, скрупулезно исполняя взятые на себя обязательства, одновременно подвергаясь санкциям со стороны политических режимов, аффилированных с теми же самыми хозяевами», — указал Видеманн.
Более того, без МВФ никакая реиндустриализация страны невозможна, как этого бы хотелось ВПК, а пойти против правил — значит утратить российские активы и корпоративную собственность в странах Запада, подчеркнул публицист.
Пойдет ли на это Кремль, большой вопрос, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.