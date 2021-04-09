Будущее российско-американских отношений зависит от того, как поведут себя другие крупные геополитические игроки. Будут ли они играть за или против доллара. Об этом рассказал писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Захар Прилепин: новый политический проект, Кремль, украинский вопрос, будущее Донбасса © Скриншот из видео Украина.ру

«Российский рубль здесь, к сожалению, практически не имеет никакого веса. Отсюда — противоречивая игра силовых и финансовых ведомств Кремля. Россия старается не напрягать хозяев мировых денег, скрупулезно исполняя взятые на себя обязательства, одновременно подвергаясь санкциям со стороны политических режимов, аффилированных с теми же самыми хозяевами», — указал Видеманн.

Более того, без МВФ никакая реиндустриализация страны невозможна, как этого бы хотелось ВПК, а пойти против правил — значит утратить российские активы и корпоративную собственность в странах Запада, подчеркнул публицист.

Пойдет ли на это Кремль, большой вопрос, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.