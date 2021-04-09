Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп посещал Киев 48 лет назад. Тогда он приезжал в Советский Союз, чтобы поддержать дочь, принцессу Анну, на чемпионате Европы по конному спорту. Об этом 9 апреля написал Obozrevatel

«Хорошо изучив с высоты планировку города, герцог отметил, что столицу Советской Украины разделяет на две части прекрасная река, а пляжи в центре мегаполиса — это само по себе чудо!» — вспоминал бывший председатель Киевского горисполкома Владимир Гусев.

Украина скорбит: Зеленский прокомментировал смерть супруга Елизаветы II © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Принцу Филиппу понравились украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски. За обедом он символически выпивал рюмочку "горилки з перцем", шутливо приговаривая: "Самые лучшие бокалы — длинные. Самые лучшие тосты — короткие"», — рассказывал Гусев.

Жил принц во время визита в Киев в резиденции по улице Розы Люксембург, сейчас это Липская, а его дочь принцесса Анна останавливалась на время соревнований в гостинице «Москва», сейчас она уже «Украина».

Супруг королевы Елизаветы ll принц Филипп умер в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет. До своего трехзначного юбилея он не дожил совсем немного, день рождения монарх должен был отметить 10 июня.